Беглов рассказал о разрыве контрактов с недобросовестными подрядчиками

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2019 году разорвал 16 контактов с недобросовестными застройщиками социальных объектов. Об этом он рассказал в эфире программы «Новый взгляд» на телеканале «78».

По словам градоначальника, в Петербурге до конца года сдадут 11 школ и 23 детских сада, но их было бы больше, если бы все подрядчики исполнили свои обязательства.

Так, гимназию в Пушкинском районе сдадут 30 июля, а поликлинику в Красном Селе достроят к 30 июня 2020 года, хотя оба объекта по условиям контракта застройщик должен был сдать еще в декабре 2018 года. Виновата компания «Капитал стройиндустрия», которая сорвала сроки и просила отсрочки. Сейчас по распоряжению главы города специалисты проводят комиссионное обследование этих недостроев, выявляют недостатки. В частности, в процессе аудита выяснилось, что в недостроенной поликлинике отсутствует силовое оборудование, пропала медная кабельная проводка.

«Наши детишки, пожилые люди не получают социальную инфраструктуру. Обманывать жителей — это позор, безобразие, и я считаю, что такие подрядные организации не должны быть на рынке Санкт-Петербурга», — сказал Беглов.

Он добавил, что правительство города приняло решение разорвать контракт с этой организацией, внести ее в список недобросовестных поставщиков и предъявить штрафы.

В 2019 году власти Петербурга, в частности, расторгли контракт с ООО «Корпорация В». Фирма сорвала сроки строительства школы искусств на Туристской ул. А, например, компания «ЭТС» не справилась со строительством катка с искусственным льдом на Ириновском пр. ООО «Стройрем» нарушили условия контракта на строительство станции скорой помощи в пос. Металлострой. Также властям пришлось разорвать отношения с ООО «ГРАНД». Компания заключила сразу несколько госконтрактов, однако не рассчитала возможности и оказалась на пороге банкротства. Строительством двух школ на Шуваловском проспекте и реконструкцией здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Усть-Ижоре теперь занимается другой исполнитель.

Отмечается, что всего Смольный разорвал контракты с 16 недобросовестными застройщиками, нарушившими условия соглашений с городом. Все они будут внесены в специальный реестр и не получат больше контрактов от государства.

25 июля Александр Беглов предложил придавать огласке имена людей, виновных в организации несанкционированных свалок. Он отметил, что если свалка образована на городской земле, то ликвидировать ее нужно за бюджетный счет. При этом стоимость ее рекультивации сопоставима со строительством нового детского сада или школы.

Источник: Газета Известия