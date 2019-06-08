Беглов рассказал Путину о развитии Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинформировал президента России Владимира Путина о развитии города. Об этом в субботу, 8 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Беглов доложил Путину о ходе реализации программы социально-экономического развития Санкт-Петербурга, а также об исполнении ранее данных поручений главы государства», — цитирует представителя Кремля «РИА Новости».

Он отметил, что разговор состоялся на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 6 по 8 июня. Путин выступил на пленарном заседании форума в пятницу, 7 июня.

6 июня власти Санкт-Петербурга и Минэкономразвития договорились о развитии Кронштадта и создании там особой экономическую зоны туристического типа.

Александр Беглов был назначен и.о. губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года. До этого он занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Выборы главы города состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Источник: Газета Известия