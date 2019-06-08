Беглов рассказал Путину о развитии Петербурга

8 июня 2019     23
Беглов рассказал Путину о развитии Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинформировал президента России Владимира Путина о развитии города. Об этом в субботу, 8 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Беглов доложил Путину о ходе реализации программы социально-экономического развития Санкт-Петербурга, а также об исполнении ранее данных поручений главы государства», — цитирует представителя Кремля «РИА Новости».

Он отметил, что разговор состоялся на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 6 по 8 июня. Путин выступил на пленарном заседании форума в пятницу, 7 июня.

6 июня власти Санкт-Петербурга и Минэкономразвития договорились о развитии Кронштадта и создании там особой экономическую зоны туристического типа.

Александр Беглов был назначен и.о. губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года. До этого он занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Выборы главы города состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Комиссия по ЧС приняла решение по «Вымпелу-1» и «Вымпелу-2»
Комиссия по ЧС приняла решение по «Вымпелу-1» и «Вымпелу-2»

Работы по сносу 37 гаражей, которые были повреждены стихией, начнутся 9 июня в 12:00. Такое решение сегодня приняла специально созванная …


Сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0 в отборочном матче к ЧЕ-2020
Сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0 в отборочном матче к ЧЕ-2020

Сборная России по футболу обыграла национальную команду Сан-Марино в третьем матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Об этом сообщает корреспондент …


Беглов рассказал Путину о развитии Петербурга
Беглов рассказал Путину о развитии Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинформировал президента России Владимира Путина о развитии города. Об этом в субботу, 8 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты