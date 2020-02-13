Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 млн

13 февраля 2020     12
Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 млн

Глава Amazon и самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе за $165 млн (10,4 млрд рублей). Это рекордная сделка для района, пишет газета The Walll Street Journal в среду, 12 февраля.

Ранее домом владел музыкальный продюсер Дэвид Геффен.

Особняк под названием Warner Estate располагается на девяти акрах (3,6 гектара). Его построили в 1930-х годах для президента киностудии Warner Bros Джека Уорнера. На территории располагаются несколько гостевых домиков, сад, теннисный корт и поле для гольфа.

По словам агента по недвижимости Курта Раппапорта, это один из самых красивых особняков в мире, а не только в Лос-Анджелесе.

5 февраля сообщалось, что Безос продал акции своей компании Amazon на общую сумму $1,84 млрд.

Источник: Газета Известия

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