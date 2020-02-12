Безутешная женщина в один день узнала о беременности и гибели любимого

12 февраля 2020     14
Безутешная женщина в один день узнала о беременности и гибели любимого

Жительница американского города Техас в один день узнала о беременности и смерти своего возлюбленного. Об этом сообщается на сайте телестанции KTRK-TV.

В субботу, 8 февраля, 20-летний Фабиан Гарник (Fabian Garnic) находился за рулем автомобиля, когда они с подругой Дестини Уоллес (Destiny Wallace) попали в аварию, врезались в столб и сломали его. Водитель вышел из салона, случайно коснулся упавшего провода и погиб на месте.

Уоллес, которая оставалась в машине, доставили в отделение неотложной помощи. Там безутешной женщине сообщили о гибели любимого и о том, что она ждет ребенка.

Полиция проводит расследование и выясняет причины произошедшего. По предварительным данным, другие транспортные средства не были вовлечены в ДТП. Семья погибшего почтила память Гарника в понедельник вечером, 10 февраля, на месте аварии.

Ранее сообщалось о смертельно больном мужчине из английского города Нортгемптон, сыгравшем свадьбу за несколько часов до смерти. Британец хотел уйти из жизни женатым человеком, поэтому церемонию бракосочетания устроили прямо в больничной палате.

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Источник: Лента.Ру

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