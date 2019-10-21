Без домохозяек

Российских инвесторов уже давно пытаются поделить на квалифицированных и не очень. У первых есть деньги и опыт, у вторых, как правило, отчаянное желание заработать. Чтобы это стремление не застилало непрофессиональным участникам рынка глаза, регулятор предлагает ограничить им доступ к наиболее рисковым инструментам.

Одним из главных объектов нападок выступает форекс, ставший буквально бельмом на глазу для Банка России. Несмотря на то, что регулирование рынка было введено несколько лет назад, любви к нему ЦБ это не прибавило, как и сильного желания детально в нем разбираться и заниматься его проблемами. Потому форекс одним из первых попал под раздачу, когда встал вопрос, кого пускать, а кого не пускать на этот рынок.

В законопроекте о категоризации инвесторов, который ко второму чтению обсуждался в Госдуме, услуги таких компаний должны быть доступны только квалифицированным инвесторам.

Представители индустрии всё лето активно доказывали регулятору, что возможные ограничения доступа на форекс, исходя из размера располагаемых активов (а речь изначально шла о сумме не менее 400 тыс. рублей, а потом была поднята до 1,4 млн), отсеют более 80% существующих клиентов. Кажется, ЦБ услышал просьбы, и 30 сентября первый зампред регулятора Сергей Швецов сказал, что «в случае, если forex community выпустит стандарт защиты потребителя с ограничением плеча, Банк России готов рассмотреть вопрос о допуске к такой торговле и неквалифицированным инвесторам».

Можно радоваться? На мой взгляд, не очень. Во-первых, что будет происходить с категоризацией инвесторов в реальности, исходя из противоречивых заявлений ЦБ, так и не ясно. Во-вторых, ограничения для доступа к сложным финансовым инструментам для непрофессионалов всё же должны быть.

Представители форекс-индустрии, говоря о необходимости пускать на рынок всех, часто упоминают о том, что люди сами должны выбирать, где и с помощью чего им терять или зарабатывать деньги. Однако мой более чем десятилетний опыт на рынке позволяет утверждать, что не каждая домохозяйка должна иметь возможность вот так запросто взять и «спустить» всё отложенное на квартиру или машину. Кстати, автомобиль — это хорошая аналогия для сложившейся ситуации. Прежде, чем сесть за руль, необходимо пройти обучение, получить практику с инструктором, сдать экзамен, потом купить автомобиль, оформить страховки и только тогда ехать. Вот с финансовым рынком, на мой взгляд, должно происходить что-то похожее, когда одного желания водить (читай: торговать финансовыми инструментами) не достаточно, чтобы выехать на дорогу и встроиться в поток.

Ограничения для тех, кто мало знаком с рынком, должны быть. Со стороны самого инвестора — это соответствующее образование, позволяющее понимать, что ты делаешь, а не просто нажимать на кнопки, и финансовые возможности, чтобы не торговать на последние. Со стороны брокера — это размер предоставляемого плеча, чтобы минимизировать риски тех, кто их сам до конца не осознает. Со стороны обслуживающей инфраструктуры — СМИ, агентств, консультантов, — ответственность за то, какой продукт они берутся продвигать, продавать и рекламировать.

И речь, безусловно, не только о форексе. Опасен любой рынок, если ты не знаешь, как он работает. Те же опционы — сложнейший продукт, и мало кому придет в голову, предлагать их новичками. Даже акции таят в себе много неожиданного. Ну, купил ты акции Яндекса, радовался, что они росли, а на прошлой неделе после определенных заявлений, вдруг увидел, что совсем уже не настолько богат, как тебе казалось последний месяц. И что делать? Такие решения и зависят от квалификации и опыта.

Репутация форекса как наиболее рискованного рынка во многом связана с тем, что долгие годы его было очень много: реклама, статьи, семинары, курсы, громкие истории с разорением компаний. Введенная легализация сильно его не обелила: такой форекс оказался никому не нужен, а клиенты продолжали работать в иностранных юрисдикциях и испытывать всё те же сложности, что и раньше — задержки, проблемы с выводом, внезапные исчезновения компаний с деньгами клиентов.

От разного рода бойлерных, внезапных колебаний рынка и прочих форс-мажоров больше всего страдают самые незащищенные слои населения, продающие квартиры, проигрывающие похоронные, берущие кредиты, чтобы внести депозиты. Именно таких неквалифицированных и жадных до рынка и легких денег участников и должны защищать предполагаемые ограничения и регулирование. Сначала обучиться, освоить финансовую грамотность, накопить подушку безопасности, а потом и капитал для инвестиций — и только тогда приступать к сложным инструментам и операциям.

Автор — член Совета по финансовому просвещению и защите прав потребителей стран СНГ

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Источник: Газета Известия