Белоруссия захотела «выкрутиться» без российских денег

5 декабря 2019     12
Белоруссия захотела «выкрутиться» без российских денег

Кредиты от Москвы и Евразийского банка развития (ЕАБР), учредителями которого выступают Россия и Казахстан, Минску не нужны, и брать он их не будет. Об этом во время выступления в Национальном собрании Белоруссии заявил глава республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги (последний транш от ЕАБР — прим. «Ленты.ру»). Как-нибудь выкрутимся — и выкручиваемся», — подчеркнул президент. По его словам, главное для Минска — это равные условия для субъектов хозяйствования, пусть и при наличии конкуренции.

Материалы по теме

00:04 — 13 марта 2018

Надоили

Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве

Также Лукашенко напомнил, что Россия и Белоруссия до сих пор не решили вопросы поставок энергоносителей. По его словам, даже компенсации за «грязную нефть», которая шла по газопроводу «Дружба», не выплачены. Глава Белоруссии подчеркнул, что ВВП страны провалился в основном из-за нефтяных проблем.

В конце октября Минфин Белоруссии потребовал у ЕАБР выделить республике последний транш кредита в размере 200 миллионов долларов. В ведомстве указали, что Минск отправил отчет по выполнению условий для него. Однако в организации указали, что период доступности средств истек еще 30 июня 2019 года, а за его продлением белорусский Минфин не обращался, поэтому претендовать на средства не может.

До этого министр финансов республики Максим Ермолович рассказал, что кредит на 600 миллионов долларов от России больше не нужен. Он объяснил, что деньги на текущий год у Минска есть, а источники на 2020 год уже сформированы. Одним из вариантов кредитования вместо России ранее называлась средства от Банка развития Китая.

По состоянию на 1 июня 2019 года долг Белоруссии перед Россией составил 7,55 миллиарда долларов. С 2012 года он вырос в два раза. При этом летом этого года Москва впервые отказалась рефинансировать текущий долг. Первый вице-премьер России Антон Силуанов объяснял, что Москва ждет от Минска шагов по экономической интеграции.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе откроется ярмарка «Предновогодняя»
В Севастополе откроется ярмарка «Предновогодняя»

Об открытии в Севастополе ярмарки «Предновогодняя» сообщил на заседании правительства начальник Главного управления потребительского рынка Вадим Кирпичников. Более сотни фермеров представят свою …


Крым получил 1,6 млрд рублей за эффективность власти
Крым получил 1,6 млрд рублей за эффективность власти

Правительство России поощрило Крым, выделив грант почти в 1,6 млрд рублей. Всего между 50 регионов было распределено 45 млрд рублей. …


В Севастополе внедрили новую систему контроля теплоснабжения
В Севастополе внедрили новую систему контроля теплоснабжения

Почти три месяца назад компания «Миранда-медиа» выиграла конкурс на установку в Севастополе для организации «Севтеплоэнерго» новой компьютеризированной системы, при которой …


В Феодосии прошла пресс-конференция с Главой администрации Сергеем Бовтуненко
В Феодосии прошла пресс-конференция с Главой администрации Сергеем Бовтуненко

Пресс-конференция состоялась 3 декабря в зале заседаний администрации. Вопросов накопилось много, и часового отрезка времени было явно не достаточно. Тем …


В Севастополе откроется Предновогодняя ярмарка
В Севастополе откроется Предновогодняя ярмарка

Ярмарка «Предновогодняя» пройдёт с 27 по 29 декабря в Гагаринском районе. Более 100 фермеров привезут свою продукцию на площадку по …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты