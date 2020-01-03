Белоруссия опровергла дефицит топлива из-за отсутствия поставок нефти из РФ

Заместитель генерального директора «Белоруснефти» по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции Сергей Каморников заявил, что в Белоруссии не ожидают дефицита топлива на фоне приостановки поставок российской нефти.

«Все заправочные станции сети ПО «Белоруснефть» работают в штатном режиме», — рассказал Каморников агентству «Интерфакс» 3 января.

Ранее в этот же день стало известно, что Россия приостановила поставку нефти в Белоруссию. Согласно данным ТАСС, сейчас ведется проработка контрактов на поставку нефти в январе. Рассматривается не только Россия, но и альтернативные источники.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что с 1 января российская монополия не получила от российских компаний заявок на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), однако транзит нефти через страну идет без ограничений.

31 декабря белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин вновь обсудили тему поставок нефти. Сообщается, что телефонный разговор президентов состоялся по инициативе Москвы.

30 декабря лидеры государств также обсуждали вопросы поставок нефти и газа в Белоруссию. В тот же день в пресс-службе Кремля сообщили, что стороны договорились продолжать контакты на эту тему на уровне компаний.

Также сообщалось о том, что Минск и Москва подготовят промежуточный вариант условий поставок топлива в Белоруссию, если стороны не договорятся до 1 января.

Вместе с этим, Минск и Москва приняли решение подготовить промежуточный вариант условий поставок топлива в Белоруссию, если стороны не договорятся до 1 января.

Тогда же Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса страны заключить контракты с Россией на поставку нефти и дал поручение обеспечить в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь шла о поставках железнодорожным транспортом из портов Балтийского моря, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».

Источник: Газета Известия