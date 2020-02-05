Белоруссия почти договорилась о замене российской нефти

5 февраля 2020     6
Белоруссия почти договорилась о замене российской нефти

Соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Белоруссию будет подписано в ближайшее время. Об этом заявил заместитель председателя правительства республики Игорь Ляшенко, передает БЕЛТА.

По его словам, стороны почти договорились, однако Минск предпочел бы беспошлинные поставки, чтобы стоимость казахстанской нефти приблизилась к российской. «Вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны», — пояснил Ляшенко.

Также вице-премьер рассказал, что поставки будут вестись по трубопроводам. Он не уточнил, дала ли на это разрешение Россия, из-за конфликта с которой и потребовалась замена поставщиков.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее утверждал, что Россия отказывается предоставить свои нефтепроводы для поставок казахстанской нефти. Он оценил эту ситуацию как странную.

В свою очередь полностью закрыть потребность республики в нефти, причем по конкурентным ценам, во время первого своего визита в Минск пообещал госсекретарь США Майк Помпео.

Источник: Лента.Ру

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