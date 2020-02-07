Белый дом заявил о ликвидации лидера «Аль-Каиды» в Йемене

7 февраля 2020     19
Белый дом заявил о ликвидации лидера «Аль-Каиды» в Йемене

Соединенные Штаты провели операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим аль-Райми, основатель и лидер «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП, запрещена в РФ) и заместитель главаря «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщил Белый дом.

Уточняется, что военная операция была проведена по указанию президента США Дональда Трампа.

«При аль-Райми АКАП совершала недобросовестное насилие в отношении гражданских лиц в Йемене и стремилась совершать и вдохновлять многочисленные нападения на Соединенные Штаты и наши силы», — говорится в сообщении.

At the direction of President Trump, the U.S. conducted a counterterrorism operation in Yemen that successfully eliminated Qasim al-Rimi, a founder and the leader of al-Qa’ida in the Arabian Peninsula and a deputy to al-Qa’ida leader Ayman al-Zawahiri. https://t.co/ayOmTpzH04

— The White House (@WhiteHouse) February 6, 2020

1 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что, по данным американских официальных лиц, аль-Райми был уничтожен в результате авиаудара США. В статье уточнялось, что американские спецслужбы на протяжении нескольких месяцев устанавливали местоположение главаря. Узнав о том, что он в Йемене, американцы нанесли авиаудар по территории государства.

В январе американские военные ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. Трамп назвал его террористом номер один в мире. По его словам, он «планировал неминуемые нападения» на американцев. Ответом Тегерана стал ракетный удар по военным базам США в Ираке.

Источник: Газета Известия

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