Белый дом заявил о ликвидации лидера «Аль-Каиды» в Йемене

Соединенные Штаты провели операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим аль-Райми, основатель и лидер «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП, запрещена в РФ) и заместитель главаря «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщил Белый дом.

Уточняется, что военная операция была проведена по указанию президента США Дональда Трампа.

«При аль-Райми АКАП совершала недобросовестное насилие в отношении гражданских лиц в Йемене и стремилась совершать и вдохновлять многочисленные нападения на Соединенные Штаты и наши силы», — говорится в сообщении.

At the direction of President Trump, the U.S. conducted a counterterrorism operation in Yemen that successfully eliminated Qasim al-Rimi, a founder and the leader of al-Qa’ida in the Arabian Peninsula and a deputy to al-Qa’ida leader Ayman al-Zawahiri. https://t.co/ayOmTpzH04

