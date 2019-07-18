Белый дом исключил продажу Турции истребителей F-35

18 июля 2019     18
Белый дом исключил продажу Турции истребителей F-35

Покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 несовместима с приобретением американских самолетов F-35. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», американский истребитель якобы «не может сосуществовать» с российской «платформой сбора разведданных», которая, как считает американская сторона, «будет использоваться для изучения передовых возможностей» самолета.

Также отмечается, что Вашингтон предлагал Анкаре встать в начало очереди на приобретение американских комплексов Patriot, однако не добился успеха. Гришэм отметила, что приобретение С-400 подрывает обязательства, которые все союзники по НАТО взяли на себя по отношению к российским системам, несмотря на то, что Турция более 65 лет является надежным партнером и союзником по альянсу.

Решение об исключении Турции из программы F-35 стало реакцией Вашингтона на поставки Анкаре новейших российских систем ПВО С-400, которые начались 12 июля и, предположительно, продлятся до апреля 2020 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на совместное производство.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. По мнению Эрдогана, НАТО «должно быть счастливо», что Турция закупает С-400, потому что благодаря этому Североатлантический блок становится сильнее.

Источник: Газета Известия

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