Белый дом назвал слушания по импичменту Трампа «плохим днем для демократов»

5 декабря 2019     8
Белый дом назвал слушания по импичменту Трампа «плохим днем для демократов»

В Белом доме назвали первый день слушаний по импичменту президента США Дональда Трампа в комитете палаты представителей по судебным вопросам «плохим днем для демократов».

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, в комитете выслушали мнение трех профессоров относительно того, есть ли в собранной демократами доказательной базе основания для импичмента.

«Сегодня был хороший день для президента Трампа и плохой день для демократов. Единственное, что установили три либеральных профессора на слушаниях председателя (Джеррольда) Надлера, так это свою политическую предвзятость по отношению к президенту», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее 4 декабря Надлер заявил, что Трамп превысил свои полномочия, и его действия составляют базу для объявления импичмента.

Осенью этого года в Соединенных Штатах был запущен процесс импичмента Трампа. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В частности, сообщается, что Трамп во время своего июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским просил того провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, угрожая заморозить военную помощь Киеву.

Сам Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их «глупыми» и сравнивая этот процесс с мошенничеством.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

«Общая установка НАТО»: почему в Дании заявили о желании укрепить оборону в Арктике
«Общая установка НАТО»: почему в Дании заявили о желании укрепить оборону в Арктике

Копенгаген планирует выделить около $221 млн на усиление обороны в Арктике. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. По её …


Ford наладит производство запчастей из отходов McDonald’s
Ford наладит производство запчастей из отходов McDonald’s

Компания Ford планирует наладить производство автозапчастей из шелухи от зерен кофе, которое продают в сетях быстрого питания McDonald’s. Об этом …


Белый дом назвал слушания по импичменту Трампа «плохим днем для демократов»
Белый дом назвал слушания по импичменту Трампа «плохим днем для демократов»

В Белом доме назвали первый день слушаний по импичменту президента США Дональда Трампа в комитете палаты представителей по судебным вопросам …


Bloomberg включил бывшего главу НТВ в список людей года
Bloomberg включил бывшего главу НТВ в список людей года

Bloomberg опубликовал список самых значимых людей 2019 года, в числе которых оказался бывший генеральный директор НТВ Борис Йордан. Агентство называет …


СМИ узнали о возможной переброске США кораблей и военных на Ближний Восток
СМИ узнали о возможной переброске США кораблей и военных на Ближний Восток

Власти США рассматривают возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски десятков кораблей и переброски 14 тыс. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты