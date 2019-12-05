Белый дом назвал слушания по импичменту Трампа «плохим днем для демократов»

В Белом доме назвали первый день слушаний по импичменту президента США Дональда Трампа в комитете палаты представителей по судебным вопросам «плохим днем для демократов».

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, в комитете выслушали мнение трех профессоров относительно того, есть ли в собранной демократами доказательной базе основания для импичмента.

«Сегодня был хороший день для президента Трампа и плохой день для демократов. Единственное, что установили три либеральных профессора на слушаниях председателя (Джеррольда) Надлера, так это свою политическую предвзятость по отношению к президенту», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее 4 декабря Надлер заявил, что Трамп превысил свои полномочия, и его действия составляют базу для объявления импичмента.

Осенью этого года в Соединенных Штатах был запущен процесс импичмента Трампа. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В частности, сообщается, что Трамп во время своего июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским просил того провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, угрожая заморозить военную помощь Киеву.

Сам Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их «глупыми» и сравнивая этот процесс с мошенничеством.

Источник: Газета Известия