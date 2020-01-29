Белый дом опубликовал предложения по «сделке века» на Ближнем Востоке

28 января 2020     15
Белый дом опубликовал предложения по «сделке века» на Ближнем Востоке

Белый дом разместил на своем сайте предложения по «сделке века», предполагающей урегулирование на Ближнем Востоке.

Документ объемом более чем в 180 страниц содержит 23 раздела, включая границы, статус Иерусалима, экономический план президента США Дональда Трампа, безопасность, пограничные переходы.

Кроме того, есть разделы, посвященные зоне свободной торговли, торговым соглашениям с США, статусу портов, Мертвого моря, водных ресурсов, заключенных и беженцев, образования, взаимного признания и отношений между израильтянами и палестинцами, урегулированию существующих претензий и правил проведения дальнейших переговоров, передает «РИА Новости».

К плану приложены «концептуальные» карты и описание критериев безопасности и демилитаризации.

Президент США Дональд Трамп огласил условия «сделки века» 28 января. В его видении, Иерусалим нужно сделать неделимой столицей Израиля, а Палестине выделить столицу в Восточном Иерусалиме. По мнению Трампа, так Палестина удвоит свои территории.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал вариант «сделки» Трампа реалистичным и отметил, что Израиль желает мирной жизни Палестине. Он подчеркнул, что готов сесть за стол переговоров с представителями Палестины.

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть плана, получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.

Источник: Газета Известия

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