Белый дом отказался показывать журналистам письма по поводу помощи Украине

4 января 2020     13
Белый дом отказался показывать журналистам письма по поводу помощи Украине

Административно-бюджетное управление Белого дома отказалось предоставить журналистам 20 электронных писем, касающихся задержки выделения Украине $391 млн военной помощи. Об этом 3 января сообщила газета The New York Times.

Суд удовлетворил запрос издания предать гласности переписку сотрудника управления Майкла Даффи и сотрудника аппарата Белого дома Роберта Блэра в период с мая по октябрь 2019 года. Однако в письме управления говорится, что эти документы подпадают под исключение из Закона о свободе информации, которое позволяет не раскрывать служебные сведения.

Издание считает, что в этих письмах содержатся данные о прямом указании затормозить военную помощь Украине, поступившем от президента США Дональда Трампа и, соответственно, свидетельства, что решение принято им единолично.

Оказание Украине военной помощи было приостановлено в июле и возобновлено два месяца спустя. В начале октября Трамп заявил, что сделал это по просьбе Конгресса. Речь идет о сумме порядка $400 млн. ТАСС уточняет, что это $250 млн по линии Пентагона и $140 по линии Госдепа.

Осенью в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину, угрожая заморозить военную помощь. Целью Трампа якобы была дискредитация бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является его наиболее вероятным соперником на выборах 2020 года.

Источник: Газета Известия

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