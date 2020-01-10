Белый дом оценил ограничение полномочий Трампа на ведение войны с Ираном

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли оценил одобренную Палатой представителей Конгресса США резолюцию, которая ограничивает полномочия американского президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном. Об этом сообщает NPR.
Гидли назвал документ нелепым. Он заявил, что президент имеет право, а также обязан защищать страну и граждан. «Это попытка помешать президенту защитить страну. Такие действия конгресса полностью ошибочны», — сказал он. По его словам, эта резолюция подрывает способность Вооруженных сил США «предотвращать террористическую деятельность Ирана».
Кроме того, представитель Белого дома назвал документ «очередным политическим шагом» демократов.
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Одобренная резолюция обязывает президента не начинать военные действия против Ирана и на его территории без получения администрацией США разрешения на это от Конгресса, либо пока на страну не произойдет вооруженное нападение. За принятие резолюции высказались 224 конгрессмена, против — 194.
Закон о военных полномочиях действует в США с 1973 года. Согласно ему, президент обязан уведомлять Конгресс о военных действиях в течение 48 часов с момента их начала. Вооруженным силам запрещено находиться за рубежом более 60 дней, после чего в течение 30 дней их следует вывести. Обратное возможно только в случае одобрения Конгрессом военных действий или в случае объявления США войны.
Источник: Лента.Ру