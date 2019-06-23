Белый дом подтвердил обмен письмами между Трампом и Ким Чен Ыном

23 июня 2019     25
Белый дом подтвердил обмен письмами между Трампом и Ким Чен Ыном

Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила, что американский лидер отправил личное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, распространенное в воскресенье, 23 июня.

«Письмо было отправлено президентом Трампом, и обмен посланиями между двумя лидерами продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее 23 июня стало известно, что Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа. По мнению северокорейского лидера, оно имеет отличное содержание, и он намерен всерьез его рассмотреть. До этого 11 июня о письме от своего коллеги из КНДР сообщил Трамп.

Последний раз северокорейский и американский лидеры встречались в Ханое 27 февраля. Они обсуждали вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, но не достигли соглашения.

Первый саммит двух стран на высшем уровне прошел в Сингапуре летом 2018 года. По его итогам лидеры подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полного ядерного разоружения.

Источник: Газета Известия

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