Белый мужчина отказался лететь рядом с чернокожей девушкой и получил желаемое

19 ноября 2019     24
Белый мужчина отказался лететь рядом с чернокожей девушкой и получил желаемое

Отказавшегося лететь рядом с чернокожей девушкой-подростком белого мужчину пересадили на другое кресло. Об этом рассказала в своем Twitter-аккаунте 16-летняя Тэйлор Ричардсон (Taylor Richardson), ставшая участницей инцидента.

По ее словам, сосед на рейсе авиакомпании United Airlines из Денвера, штат Колорадо, в Джексонвилл, штат Флорида, отказался сидеть рядом с ней из-за цвета ее кожи. Бортпроводница рейса пересадила его на другое кресло.

Подписчиков девушки возмутило поведение мужчины. Один из них высказал мнение, что авиакомпания должна была пересадить ее в первый класс, однако Ричардсон объяснила, что это было невозможно, поскольку он был полон. Девушка отметила, что кресло рядом с ней было свободным, что ее порадовало.

Позже авиакомпания прислала ей сообщение с извинениями: «Пожалуйста, знайте, что мы искренне сожалеем, что вам пришлось это пережить. Мы не хотим, чтобы наши клиенты когда-либо испытывали какой-либо дискомфорт во время полета и искренне ценим ваше понимание Мы всегда стараемся оставить у наших клиентов хорошее впечатление и хотим, чтобы вы знали, что нам не все равно».

В июле 2019 года семья обвинила перевозчика Jetstar в расизме за то, что сотрудники авиакомпании не пустили их в самолет. Вале Сетаре путешествовал из Сиднея в Голд-Кост с женой Доньей Хушман, двумя детьми и их бабушкой и дедушкой. Перед посадкой между членами экипажа и семьей завязался спор, и сотрудники Jetstar забрали посадочные талоны у туристов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Экс-министр рассказала о преимуществах Порошенко перед Зеленским
Экс-министр рассказала о преимуществах Порошенко перед Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский проявил себя на посту главы государства хуже, чем его предшественник Петр Порошенко. Об этом заявила экс-министр …


Миллионы за «правду»: в Британии отчитались о выделенных на борьбу с «дезинформацией» суммах
Миллионы за «правду»: в Британии отчитались о выделенных на борьбу с «дезинформацией» суммах

В правительственном фонде Великобритании представили отчёт о выделенных средствах на борьбу с «дезинформацией» в Восточной Европе и Центральной Азии (более …


Белый мужчина отказался лететь рядом с чернокожей девушкой и получил желаемое
Белый мужчина отказался лететь рядом с чернокожей девушкой и получил желаемое

Отказавшегося лететь рядом с чернокожей девушкой-подростком белого мужчину пересадили на другое кресло. Об этом рассказала в своем Twitter-аккаунте 16-летняя Тэйлор …


В Раде назвали условие прекращения войны на Украине
В Раде назвали условие прекращения войны на Украине

Украинским властям необходимо отойти от политики и начать действовать в рамках закона для прекращения конфликта внутри страны. Об этом заявил …


Постпред России оценил обнаружение МАГАТЭ частиц урана на объекте Ирана
Постпред России оценил обнаружение МАГАТЭ частиц урана на объекте Ирана

01:30 Наличие частиц урана на незаявленном объекте в Иране, обнаруженное экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), не представляет ядерной …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты