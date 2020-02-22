Беременная собака защитила семью от кобры ценой собственной жизни

22 февраля 2020     7
Беременная собака защитила семью от кобры ценой собственной жизни

Питбуль в тайской провинции Патхумтхани погиб, защищая своих хозяев от кобры, которая пыталась пробраться в их дом. Об этом сообщает издание Metro.

Вечером во вторник, 18 февраля, двухлетний Питбуль по кличке Нонг Хорм (Nong Horm) погиб в результате схватки с моноклевой коброй на лужайке перед домом своих хозяев. Собака была беременна, в ближайшее время у нее должно было родиться около десяти щенков.

Змея укусила собаку несколько раз вблизи пасти. Яд пресмыкающегося оказался достаточно сильным, чтобы убить питбуля за пять минут. Питбуль тоже нанес кобре смертельные травмы.

51-летний хозяин собаки Сурийон Чантакхет (Suriyon Chanthakhet) рассказал, что услышал звуки борьбы, но когда он вышел на улицу, было уже слишком поздно, и спасти питомца не удалось.

Мертвую кобру семья выбросила, а погибшую собаку похоронила на заднем дворе.

«Нонг Хорм была лучшей собакой, о которой когда-либо заботилась наша семья. Она была такой преданной, что даже отдала за нас жизнь», – сказал Чантакхет.

Ранее сообщалось, что в округе Сент-Луси американского штата Флорида собака спасла хозяев от пожара и погибла. Пес по кличке Деннис начал лаять посреди ночи и разбудил хозяев, благодаря чему им удалось эвакуироваться, сама собака погибла.

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Источник: Лента.Ру

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