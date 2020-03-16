Беременная экс-королева красоты упала со стены между США и Мексикой и разбилась

Бывшая королева красоты из Гватемалы сорвалась со стены между Мексикой и США и разбилась насмерть. Об этом сообщает издание The Mirror.

Во вторник, 10 февраля, 19-летняя бывшая главная красавица своего родного города Мириам Эстефани Гирон Луна (Miriam Estefany Giron Luna) пыталась перелезть через металлическую стену на границе Мексики и США, чтобы незаконно пересечь границу. Женщина сорвалась и упала с семиметровой высоты. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Луна была на восьмом месяце беременности. Врачи в экстренном порядке провели ей кесарево сечение, но не смогли спасти ребенка.

26-летний партнер Луны Дилвер Исраэл Диас Гарсия (Dilver Israel Diaz Garcia) был очевидцем произошедшего и уведомил пограничный патруль сразу после ее падения.

Представитель пограничной и таможенной службы США Марк Морган (Mark Morgan) выступил против контрабандистов, которые помогают мигрантам нелегально попасть на территорию чужой страны. «Контрабандисты быстро оставили их одних в темноте, предоставив им сделать заключительные шаги в поездке самим. Когда они пытались залезть на стену, муж ничего не смог сделать, только смотрел, как его беременная жена падает. Это очень трагично. Но самое печальное — что эту трагедию можно было предотвратить. Не слушайте контрабандистов. Они не заботятся о вас и готовы оставить вас умирать».

Ранее сообщалось, что обладательница титула «Мисс Пакистан Мира» 2012 года и участница конкурса красоты «Мисс Земля» погибла в аварии в американском штате Мэриленд. 32-летняя Заниб Навид (Zanib Naveed) ехала на своем Mercedes CL2 по автомагистрали и не вписалась в поворот.

Источник: Лента.Ру