Беременная экс-королева красоты упала со стены между США и Мексикой и разбилась

16 марта 2020     23
Беременная экс-королева красоты упала со стены между США и Мексикой и разбилась

Бывшая королева красоты из Гватемалы сорвалась со стены между Мексикой и США и разбилась насмерть. Об этом сообщает издание The Mirror.

Во вторник, 10 февраля, 19-летняя бывшая главная красавица своего родного города Мириам Эстефани Гирон Луна (Miriam Estefany Giron Luna) пыталась перелезть через металлическую стену на границе Мексики и США, чтобы незаконно пересечь границу. Женщина сорвалась и упала с семиметровой высоты. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Луна была на восьмом месяце беременности. Врачи в экстренном порядке провели ей кесарево сечение, но не смогли спасти ребенка.

26-летний партнер Луны Дилвер Исраэл Диас Гарсия (Dilver Israel Diaz Garcia) был очевидцем произошедшего и уведомил пограничный патруль сразу после ее падения.

Представитель пограничной и таможенной службы США Марк Морган (Mark Morgan) выступил против контрабандистов, которые помогают мигрантам нелегально попасть на территорию чужой страны. «Контрабандисты быстро оставили их одних в темноте, предоставив им сделать заключительные шаги в поездке самим. Когда они пытались залезть на стену, муж ничего не смог сделать, только смотрел, как его беременная жена падает. Это очень трагично. Но самое печальное — что эту трагедию можно было предотвратить. Не слушайте контрабандистов. Они не заботятся о вас и готовы оставить вас умирать».

Ранее сообщалось, что обладательница титула «Мисс Пакистан Мира» 2012 года и участница конкурса красоты «Мисс Земля» погибла в аварии в американском штате Мэриленд. 32-летняя Заниб Навид (Zanib Naveed) ехала на своем Mercedes CL2 по автомагистрали и не вписалась в поворот.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Беременная экс-королева красоты упала со стены между США и Мексикой и разбилась
Беременная экс-королева красоты упала со стены между США и Мексикой и разбилась

Бывшая королева красоты из Гватемалы сорвалась со стены между Мексикой и США и разбилась насмерть. Об этом сообщает издание The …


Цены на нефть упали
Цены на нефть упали

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,4 процента, до 32,11 доллара …


Сыгравшая девушку Бонда актриса заразилась коронавирусом
Сыгравшая девушку Бонда актриса заразилась коронавирусом

Украинская и французская актриса Ольга Куриленко заразилась новым коронавирусом. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте. Куриленко рассказала, что соблюдает …


Онлайн-продажи продуктов резко выросли на фоне эпидемии коронавируса
Онлайн-продажи продуктов резко выросли на фоне эпидемии коронавируса

Онлайн-торговля в России набирает обороты на фоне распространения коронавируса. Больше всего по итогам февраля выросли продажи продуктов питания. Об этом …


Инфекционисты предрекли более слабые новые волны коронавируса
Инфекционисты предрекли более слабые новые волны коронавируса

С выявлением первых случаев передачи коронавируса внутри страны в России начался новый этап эпидемии COVID-19, считают инфекционисты. По мнению экспертов, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты