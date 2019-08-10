Бесконтактная оплата появится на всех столичных наземных маршрутах

10 августа 2019     31
Бесконтактная оплата появится на всех столичных наземных маршрутах

С сентября на маршрутах предприятия Мосгортранс, осуществляющего городские перевозки, проезд можно будет оплачивать с помощью смартфона или банковской карты. Об этом 10 августа сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чтобы расплатиться за поездку, карту с поддержкой технологий PayPass и PayWave или смартфон с функцией бесконтактной оплаты нужно будет приложить к валидаторам нового образца, которые установят в салонах транспорта.

Нововведения затронут около 800 маршрутов наземного общественного транспорта, а стоимость поездки составит 42 рубля. Отмечается, что билет, приобретенный у водителя, стоит на 13 рублей дороже.

Контролеры смогут проверить покупку билета, поднеся карту или гаджет пассажира к считывающему терминалу.

Директор службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков отметил, что в настоящий момент этот сервис доступен на 500 маршрутах Мосгортранса.

Бесконтактная система оплаты в столичном транспорте была введена в ноябре 2017 года.

Оплатить проезд с помощью карты или смартфона также можно на всех станциях Московского метрополитена и МЦК.

4 июля в «Мосгортрансе» рассказали о самых странных забытых пассажирами вещах.

Источник: Газета Известия

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