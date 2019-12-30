Бесплатный проезд в электротранспорте Уфы организуют в новогоднюю ночь

В Уфе в новогоднюю ночь будет организован бесплатный проезд пассажиров в муниципальных троллейбусах и трамваях. Об это глава города Ульфат Мустафин напомнил на оперативном совещании 30 декабря.

Как сообщили в мэрии, жители и гости города смогут бесплатно разъехаться с площади Ленина после фейерверка. Маршруты будут ходить в разные точки города, пишет «МедиаКорСеть».

С других новогодних площадок можно будет специальным новогодним автобусным маршрутом «Башавтотранса». Он будет ходить с интервалом в 20 минут по аналогии с 290-м маршрутом.

В период новогодних праздников общественный городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

27 декабря сообщалось, что в Ульяновске общественный транспорт будет работать в особом режиме в новогоднюю ночь. Развозить пассажиров автобусы, трамваи и троллейбусы будут до четырех часов.

Источник: Газета Известия