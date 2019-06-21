Бетонная плита упала на трехлетнего ребенка в Челябинской области

21 июня 2019     12
Бетонная плита упала на трехлетнего ребенка в Челябинской области

В городе Озерск Челябинской области бетонная плита упала на маленького ребенка. Инцидент произошел возле памятника Прометею на Комсомольской площади.

По данным сайта kp.ru, по периметру монумента установлены бетонные плиты, одна из которых (толщиной 200 мм и весом около 80 кг) отвалилась и упала на трехлетнего мальчика. В результате врачи диагностировали у малыша перелом ноги.

Как рассказали журналистам местные жители, после инцидента власти укрепили плиты и оставили на монументе записку «Ногами не вставать».

Летом 2018 года двухлетнюю девочку придавило плитой от памятника в Астрахани. Ребенок получил тяжкий вред здоровью.

Источник: Газета Известия

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