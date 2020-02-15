Биатлонист Фуркад навал справедливым решение IBU лишить наград всю команду из-за Устюгова

Французский пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад отметил, что решение международного союза биатлонистов (IBU) о лишении олимпийских наград всей команды из-за дисквалификации россиянина Евгения Устюгова — справедливое. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщает РЕН-ТВ.

«Только один спортсмен может изменить ситуацию, и, конечно, если один из членов команды объявлен легированным, наверняка результаты команды должны быть отменены. Спортивные правила такие», — приводит телеканал слова спортсмена.

Комментируя сам процесс дисквалификации Устюгова, он сказал, что россиянин имеет полное право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Евгений имеет право сделать это. Если он знает и думает, что он не виновен, он просто должен сделать это, чтобы защитить себя. Это в его праве, и правосудие решит, и я верю в справедливость», — сказал биатлонист.

Ранее в этот же день стало известно, что российские биатлонисты Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков могут лишиться своих наград, полученных на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, из-за того, что выступали в одной команде с Устюговым.

15 февраля Международный союз биатлонистов признал Устюгова виновным в применении оксандролона (анаболического стероида). В этом случае аннулируются все его достижения с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/14, в этот период попадает в том числе олимпийское золото Сочи в эстафете.

Таким образом, Россия потеряет первое место в медальном зачете Олимпиады 2014 года в Сочи.

Также 15 февраля виновной в употреблении допинга признали олимпийскую чемпионку Светлану Слепцову. Ее медаль не аннулируется, так как она завоевана в 2010 году, а в допинговом деле рассматривался период 2013–2014 годов.

Обвинения в употреблении допинга российским спортсменам Устюгову, Слепцовой, Александру Печенкину и Александру Чернышову предъявили в августе 2018 года. Печенкин и Чернышов были дисквалифицированы в 2019 году. Устюгова изначально оправдали, но в феврале 2020 года дело возобновили.

Источник: Газета Известия