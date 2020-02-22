Бизнесменов предложили внести в Конституцию как передовой класс

22 февраля 2020     19
Бизнесменов предложили внести в Конституцию как передовой класс

Бизнесменов предложили внести в Конституцию как передовой класс. С такой идеей выступил председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, передает ТАСС.

Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию внести в основной закон России определение предпринимательства как деятельности, связанной с созданием ценностей. Предпринимателей он захотел обозначить как передовой класс, создающий новую Россию.

Глава госкорпорации напомнил, что предпринимательскую деятельность в последний раз определяли в 1994 году — в первой части гражданского кодекса. По его словам, в международной и российской экономической практике многое изменилось. «Получение прибыли уже не является таким важным признаком в этом определении», — добавил Шувалов.

В рабочую группу по подготовке поправок к Конституции, сформированную президентом России Владимиром Путиным в январе, вошли 75 человек, среди которых политики, политологи и юристы, общественные деятели и активисты, бизнесмены и артисты. Сопредседателями группы являются сенатор Андрей Клишас, депутат Госдумы Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева.

Источник: Лента.Ру

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