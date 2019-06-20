Бизнесмену Бойко-Великому предъявили обвинение в хищении полумиллиона долларов

Следственный комитет России предъявил бизнесмену Василию Бойко-Великому обвинение в хищении 500 тысяч долларов. Об этом его адвокат Алексей Аверьянов сообщил ТАСС.

Аверьянов подтвердил, что предпринимателя задержали. Бойко-Великий не признает свою вину.

По версии следствия, в 2014 году основатель агрохолдинга «Русское молоко» похитил полмиллиона долларов со счета одного из клиентов банка «Кредит-экспресс». Адвокат утверждает, что Бойко-Великий не похищал средства, а заключил с владельцем счета договор займа. Позже бизнесмен погасил долг, что подтверждается нотариально заверенными расписками.

Источник: Лента.Ру