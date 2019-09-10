Билан извинился за нетрезвое поведение на концерте в Самаре

10 сентября 2019     18
Билан извинился за нетрезвое поведение на концерте в Самаре

Известный российский певец Дима Билан извинился за свое выступление в нетрезвом виде на концерте в Самаре. Видео с обращением он разместил в своем аккаунте в соцсети Instagram.

По его словам, из-за проблем с пищеварением он ведет здоровый образ жизни, поэтому долгое отсутствие в рационе алкоголя сыграло с ним «злую шутку». Билан заявил, что встретил друзей в гримерке, выпил коньяка и не рассчитал, пишет РЕН ТВ.

В качестве извинения певец заявил, что готов провести в Самаре бесплатный концерт, а также отметил планы сделать городу подарок — детскую площадку.

Концерт состоялся в воскресенье, 8 сентября, на площади Куйбышева. Зрители посчитали, что певец был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Артист совершал необычные для себя движения, не попадал в ноты и уронил микрофон.

Концертный директор певца Дмитрий Бушуев ранее заявил, что «никаких проблем» в Самаре не было, и призвал не «собирать всякую желтуху».

По мнению нарколога Алексея Казанцева, Билан действительно находился «не в своем состоянии». В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить певца на употребление наркотических веществ.

Источник: Газета Известия

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