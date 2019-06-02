Биолог объяснил запрет кустов шиповника в Финляндии

Доктор биологических наук, заведующей кафедры генетики и биотехнологии РГАУ-МСХА имени Тимирязева Александр Соловьев объяснил, почему в Финляндии запретили ввоз и продажу шиповника (rosa rugosa).

«Это та же самая проблема, что у нас с борщевиком», — сказал специалист журналистам РЕН ТВ в воскресенье, 2 июня.

По словам ученого, шиповник разрастается и избавиться от него практически невозможно.

C 1 июня импорт и продажа шиповника запрещены на территории Финляндии. Его будут выкорчевывать в садах, парках, пляжах и на обочинах дорог в течение ближайших трех лет. При этом рабочие будут использовать особую технику для ликвидации больших плантаций, хотя их можно выкорчевать и вручную.

Изначально шиповник морщинистый произрастал на восточной Азии и на юго-востоке Сибири. Растение можно встретить на побережье и песчаных дюнах. Позже его завезли в Европу, в настоящий момент растет в 61 европейской стране.

Во многих государствах rosa rugosa считается инвазивным видом, в частности, в странах Северной Европы. Rosa rugosa способна вытеснить местные растения, угрожая биологическому разнообразию.

Источник: Газета Известия