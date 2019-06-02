Биолог объяснил запрет кустов шиповника в Финляндии

2 июня 2019     22
Биолог объяснил запрет кустов шиповника в Финляндии

Доктор биологических наук, заведующей кафедры генетики и биотехнологии РГАУ-МСХА имени Тимирязева Александр Соловьев объяснил, почему в Финляндии запретили ввоз и продажу шиповника (rosa rugosa).

«Это та же самая проблема, что у нас с борщевиком», — сказал специалист журналистам РЕН ТВ в воскресенье, 2 июня.

По словам ученого, шиповник разрастается и избавиться от него практически невозможно.

C 1 июня импорт и продажа шиповника запрещены на территории Финляндии. Его будут выкорчевывать в садах, парках, пляжах и на обочинах дорог в течение ближайших трех лет. При этом рабочие будут использовать особую технику для ликвидации больших плантаций, хотя их можно выкорчевать и вручную.

Изначально шиповник морщинистый произрастал на восточной Азии и на юго-востоке Сибири. Растение можно встретить на побережье и песчаных дюнах. Позже его завезли в Европу, в настоящий момент растет в 61 европейской стране.

Во многих государствах rosa rugosa считается инвазивным видом, в частности, в странах Северной Европы. Rosa rugosa способна вытеснить местные растения, угрожая биологическому разнообразию.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Морской рейд: трое судоводителей получили предписание ГИМС
Морской рейд: трое судоводителей получили предписание ГИМС

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам активно патрулируют акваторию Севастополя. Один из таких рейдов прошел накануне, в итоге трем судоводителям …


Севастопольские спортсмены стали участниками фестиваля в Симферополе
Севастопольские спортсмены стали участниками фестиваля в Симферополе

Сегодня в крымской столице на площади имени В. И. Ленина прошел 14 открытый фестиваль боевых искусств «Здоровье нации», посвященный 235-й …


Солдатский пляж после реконструкции увеличился в три раза
Солдатский пляж после реконструкции увеличился в три раза

После реконструкции официально открылся городской пляж «Солдатский», расположенный между бухтами Камышовой и Круглой. Правда, теперь он называется «Адмиральская лагуна» – …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info