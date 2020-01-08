Благодарные за убийство Сулеймани иранцы пришли в посольство США

8 января 2020     17
Благодарные за убийство Сулеймани иранцы пришли в посольство США

Группа иранцев пришла в американское посольство в Берлине с целью поблагодарить США за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте дипломатического представительства страны в ФРГ.

По данным посольства, встреча прошла 6 января, через три дня после появления информации о смерти иранского генерала. «Посол [США в Германии Ричард] Гренелл принял от иранцев записи со словами благодарности и сделанные вручную таблички с поддержкой действий США», — говорится в сообщении.

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Проживающая в Германии активистка иранского происхождения Нила Бехзади (Nila Behzadi) подтвердила факт встречи. Она отметила, что в переданных посольству сообщениях есть слова в поддержку действий президента Дональда Трампа «по борьбе с иранским террористическим режимом».

Гренелл публично выступал в поддержку действий США в отношении Сулеймани. В интервью немецкому изданию Bild посол также отмечал, что «получает кучу электронных писем от иранцев из США, Европы и Ирана». По его словам, они благодарят Америку за проведенную операцию, но не выступают публично, так как боятся быть арестованными за высказывание мнения в соцсетях.

Командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани убили в ночь на 3 января. Высокопоставленного иранского генерала ликвидировали при авиаударе в аэропорту иракского Багдада. Вашингтон считает, что Сулеймани был причастен к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Генерала похоронили 8 января в его родном городе Кермане. Изначально похороны планировали провести во вторник, 7 января. Траурную церемонию перенесли на день из-за большого количества пришедших людей. В результате давки погибли не менее 40 человек.

Источник: Лента.Ру

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