Благотворительный спектакль о блокаде Ленинграда поставят в Оренбурге

20 февраля 2020     8
Благотворительный спектакль о блокаде Ленинграда поставят в Оренбурге

Спектакль-балладу о блокаде Ленинграда «Гостиница «Астория» поставят в оренбургском областном драмтеатре им. Горького. Средства от проданных билетов потратят на благоустройство парка им. Гуськова у памятника детям войны. В постановке сыграют два вице-губернатора региона — Татьяна Савинова и Дмитрий Кулагин.

Один из показов будет полностью благотворительный, для ветеранов, тружеников тыла и членов их семей. Помимо непрофессиональных актеров, в спектакле будут работать профессионалы из Санкт-Петербурга — Юлия Нижельская и Максим Студеновский, передает РИА «Оренбуржье».

По словам режиссера Павла Каштанова, основная идея пьесы Александра Штейна – показать, как война пришла в дом простых людей, как они встали на защиту родного города. Премьера состоится в Оренбурге 28 и 30 апреля.

Источник: Газета Известия

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