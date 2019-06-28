Блогерша с кулаками набросилась на курьера и стала изгоем

Китайскую блогершу Сиси Ван (Wang Xixi), имеющую более трех миллионов фанатов в главной соцсети страны Weibo, раскритиковали за нападение на курьера сервиса доставки еды. Как сообщает What’s On Weibo, пользователи негодовали, что девушка использовала свой статус для оправдания агрессии.

В сети был опубликован ролик инцидента, который произошел в марте в Пекине. Конфликт разгорелся после того, как курьер компании Meituan и коллега блогерши попали в ДТП. Полиция посчитала виновным друга Ван, однако блогерша решила переговорить с доставщиком еды. Она накричала на курьера, после чего начала его бить, обвиняя при этом в проявлении агрессии его самого. Мужчина пригрозил ей звонком в полицию, после чего интернет-знаменитость попыталась отобрать у него смартфон. «Ты знаешь чем я занимаюсь? Я из медиа-индустрии!» — прокричала она после неудачных попыток выхватить устройство.

В посте на Weibo она объяснила, что сомневалась в виновности приятеля.

Ван известна как ведущая интернет-шоу об автомобилях. В Weibo она имеет официальную отметку интернет-знаменитости. Инцидент с курьером вызвал резонанс в китайском сегменте интернета. К тому же всплыла переписка, в которой Ван просила своих знакомых из сферы СМИ помочь ей поправить ситуацию в свою пользу.

Помимо оправдательного поста она опубликовала видео с извинениями. Девушка отметила, что также лично принесла извинения курьеру. Однако многих юзеров это не убедило. Ситуацию прокомментировали даже в пресс-службе Meituan, на которую работает доставщик. В компании подчеркнули, что Ван действительно извинилась перед сотрудником и инцидент был улажен.

Ранее сообщалось, что стримерша из Бразилии Габриела Каттуззо (Gabriela Cattuzzo) потеряла спонсорский контракт с компанией Razer, выпускающей игровые аксессуары, после того, как в Twitter назвала мужчин «мусором».

Источник: Лента.Ру