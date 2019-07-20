Блогер Варламов обвинил охрану московского отеля в краже велосипеда

Российский блогер Илья Варламов обвинил охрану столичной гостиницы «Националь» в краже его велосипеда. Об этом он сам сообщил в сети.

Отмечается, что двухколесный транспорт был тросом пристегнут к столбу дорожного знака на пересечении Тверской и Моховой улиц. Охранники и несколько рабочих выдернули столб из плитки при помощи лома и забрали средство передвижение с собой.

Процесс «похищения» велосипеда блогер снял на видео и пригрозил службе безопасности отеля судом.

В свою очередь в гостинице связали данный инцидент с вопросами безопасности. Как сообщает «Говорит Москва», сотрудники охраны побоялись, что велосипед могут украсть и поэтому перенесли его в фойе отеля.

Источник: Газета Известия