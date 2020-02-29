Блогер Екатерина Диденко опровергла данные о своей смерти в бане в Москве

28 февраля 2020     36
Блогер Екатерина Диденко опровергла данные о своей смерти в бане в Москве

Блогер Екатерина Диденко опровергла данные о своей смерти в банном комплексе «Девятый вал». Об этом она сказала своим подписчикам в Instagram.

«Я жива. Валя (Валентин Диденко, муж девушки. — Ред.) в реанимации. Кто умер — я не знаю», — подписала она Instagram Stories.

По словам блогера, сама она сейчас сидит у реанимации. О состоянии пострадавших данных у нее нет.

28 февраля во время вечеринки в честь дня рождения Диденко неизвестный кинул сухой лед в бассейн с людьми. В результате ЧП погибли два человека, еще трое пострадали,

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы, в бассейн засыпали 25 кг сухого льда, так как он «показался теплым».

«После бани стали прыгать туда. Четырем стало плохо: двое погибли в бассейне, двое госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что люди пострадали из-за произошедшей химической реакции.

Источник: Газета Известия

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