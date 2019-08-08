Блогер погиб при выполнении опасного трюка на цементном заводе

8 августа 2019     18
Блогер погиб при выполнении опасного трюка на цементном заводе

YouTube-блогер Рубен Карбонелл (Ruben Carbonell) погиб после того, как попытался прыгнуть с парашютом с трубы цементного завода в испанском городе Аликанте. Об этом пишет The Sun.

Карбонелл вместе с другом тайком пробрались на территорию завода ночью и взобрались на трубу высотой около 45 метров. Блогер хотел записать свой прыжок с парашютом, однако он не раскрылся, и мужчина погиб на месте. Друг, наблюдавший, как Карбонелл разбился, вызвал экстренные службы.

Полиция начала расследование того, как именно блогер и его друг попали на территорию завода и взобрались на трубу. Им также предстоит выяснить, почему парашют не раскрылся.

Канал блогера был посвящен опасным трюкам, которые он снимал, а затем публиковал на YouTube. Карбонелл прыгал с мостов, летал на параплане и прыгал с парашютом.

Источник: Лента.Ру

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