Блокадный хлеб испекли в Магадане

Магадан присоединился к Всероссийской акции «Блокадный хлеб». В ее рамках в Галерее боевой славы прошла интерактивная программа «Город-герой Ленинград».

Организаторы представили инсталляцию, составленную из фотографий времен Великой Отечественной войны, испекли хлеб по рецепту, максимально приближенному к тому, по которому хлеб пекли в осажденном Ленинграде: он был из опилок, целлюлозы и не перемолотого зерна. Т

акже сотрудники галереи провели тематические беседы для школьников, пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на городскую администрацию.

За годы блокады, начавшейся 8 сентября 1941 года и окончательно завершившейся 27 января 1943 года, по разным данным, погибло более 1 млн человек. В честь героических событий снятия блокады 27 января отмечается День воинской славы России.

Множество памятных мероприятий, посвященных 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, пройдут 27 января в Санкт-Петербурге.

Источник: Газета Известия