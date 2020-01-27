Блокадный хлеб испекли в Магадане

27 января 2020     42
Блокадный хлеб испекли в Магадане

Магадан присоединился к Всероссийской акции «Блокадный хлеб». В ее рамках в Галерее боевой славы прошла интерактивная программа «Город-герой Ленинград».

Организаторы представили инсталляцию, составленную из фотографий времен Великой Отечественной войны, испекли хлеб по рецепту, максимально приближенному к тому, по которому хлеб пекли в осажденном Ленинграде: он был из опилок, целлюлозы и не перемолотого зерна. Т

акже сотрудники галереи провели тематические беседы для школьников, пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на городскую администрацию.

За годы блокады, начавшейся 8 сентября 1941 года и окончательно завершившейся 27 января 1943 года, по разным данным, погибло более 1 млн человек. В честь героических событий снятия блокады 27 января отмечается День воинской славы России.

Множество памятных мероприятий, посвященных 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, пройдут 27 января в Санкт-Петербурге.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастополь и Феодосия попали в топ городов для патриотического туризма
Севастополь и Феодосия попали в топ городов для патриотического туризма

Феодосия и Севастополь попали в первую тройку городов воинской славы РФ, куда чаще всего отправляются туристы в патриотическое путешествие зимой. Об …


Сколько хотят зарабатывать россияне
Сколько хотят зарабатывать россияне

Специалисты выяснили желаемый уровень зарплаты среди жителей России. Об этом сообщает сервис «Работа.ру» со ссылкой на результаты своего опроса. В среднем …


В ДТП под Симферополем погибли три человека
В ДТП под Симферополем погибли три человека

В Симферопольском районе около села Новоандреевка накануне вечером столкнулись ВАЗ-21099 и Mitsubishi. ДТП произошло около 22:20. Машины столкнулись лоб в …


Для пяти человек зимний отдых в горах Крыма закончился травмами
Для пяти человек зимний отдых в горах Крыма закончился травмами

В минувшие выходные сотрудники отрядов «КРЫМ-СПАС» то и дело оказывали помощь отдыхающим, которые получили травмы, катаясь на санках и тюбингах, …


Возбуждено уголовное дело против оставившего двух детей в Шереметьево россиянина
Возбуждено уголовное дело против оставившего двух детей в Шереметьево россиянина

В отношении жителя Хабаровского края, оставившего двух сыновей в московском аэропорту Шереметьево, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты