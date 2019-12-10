Блумберг назвал свой первый шаг на посту президента США

10 декабря 2019     13
Блумберг назвал свой первый шаг на посту президента США

Вступивший в американскую предвыборную гонку 77-летний миллиардер Майкл Блумберг заявил, что при победе на выборах вернет США в Парижское соглашение по климату.

«В качестве своего первого шага на посту президента я вернусь в Парижское соглашение», — написал он в понедельник, 9 декабря в Тwitter.

Блумберг также заявил о том, что намерен посетить стартовавшую 2 декабря в Мадриде 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Вопрос глобального потепления — один из самых спорных вопросов современной научной политики. В частности, климатические скептики отвергают или подвергают сомнению научный консенсус об антропогенном изменении климата.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату в 2017 году. Документ был подписан в 2015 году приблизительно 200 странами. В соответствии с соглашением государства должны принять меры по снижению выбросов в окружающую среду, чтобы не допустить к 2100 году повышения средней температуры на планете более чем на два градуса.

9 ноября экс-мэр Нью-Йорка Блумберг зарегистрировался как кандидат от Демократической партии США на первичных выборах президента Соединенных Штатов.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Блумберг назвал свой первый шаг на посту президента США
Блумберг назвал свой первый шаг на посту президента США

Вступивший в американскую предвыборную гонку 77-летний миллиардер Майкл Блумберг заявил, что при победе на выборах вернет США в Парижское соглашение …


В Севастополе обнаружено тело 16-летнего подростка пропавшего в ноябре
В Севастополе обнаружено тело 16-летнего подростка пропавшего в ноябре

Сегодня в районе Максимовой дачи в одном из заброшенных строений было обнаружено тело 16-летнего подростка, которого правоохранительные органы и волонтеры …


На «нормандском саммите» обошлись без обсуждения Крыма
На «нормандском саммите» обошлись без обсуждения Крыма

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель высоко оценила результаты переговоров на «нормандском саммите» в Париже. Об этом сообщает ТАСС. …


Севастопольская пенсионерка убила сожителя за нежелание колоть дрова
Севастопольская пенсионерка убила сожителя за нежелание колоть дрова

За убийство, совершённое в декабре 2018 года, осуждена 63-летняя жительница Севастополя. Причиной конфликта стало то, что женщина попросила сожителя наколоть …


С маршрута виа феррата украли информационный щит
С маршрута виа феррата украли информационный щит

Ещё один акт вандализма в Севастополе – со скалолазного маршрута виа феррата на Большой севастопольской тропе украли информационную табличку. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты