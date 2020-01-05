Боевики «Аш-Шабаб» атаковали военную базу в Кении

Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ) атаковали в воскресенье, 5 января, военную базу Манда-Магогони в округе Ламу в Кении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что Манда-Магогони используется не только кенийскими военными, но и ВС США.

По данным источника, боевики пытались захватить взлетно-посадочную полосу рядом с военной базой. Сведения о пострадавших уточняются.

В 2017 году боевики «Аш-Шабаб» атаковали военную базу, располагающуюся на юге Сомали. В результате нападения произошел взрыв. Сообщалось о 26 погибших сомалийских солдатах. После нападения боевики покинули базу, забрав оружие, боеприпасы и несколько транспортных средств.

Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов») базируется в Сомали. Она тесно сотрудничает с международной организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Боевики «Аш-Шабаб» ведут борьбу против правительства Сомали, а также мешают гуманитарной деятельности ООН.

Источник: Газета Известия