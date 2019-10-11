Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российский военных

Боевики на юге Сирии взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции России, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Бакина, никто из военных не пострадал. Он добавил, что после первого взрыва к месту происшествия прибыло подразделение сирийских органов безопасности. В это время произошел подрыв еще одного взрывного устройства. В результате был поврежден автомобиль сирийских органов безопасности, получили легкие ранения двое сирийских сотрудников.

Источник: Лента.Ру