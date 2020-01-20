Боевики попытались атаковать российскую авиабазу в Сирии

20 января 2020     19
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу в Сирии

Беспилотники боевиков попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, но были отбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Инцидент произошел накануне, 19 января. В темное время суток российские средства ПВО на значительном удалении выявили три малоразмерные воздушные цели, приближавшиеся к авиабазе с северо-востока. «Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы», — добавили в Минобороны.

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Пострадавших и материального ущерба нет, база работает в плановом режиме.

Беспилотники регулярно пытаются атаковать российскую авиабазу, но терпят неудачу. Так, в декабре 2019 года сообщалось, что аппараты несколько раз были направлены на Хмеймим и сирийскую военную базу Хама. По некоторым данным, нападавшие не могли управлять беспилотниками из-за значительной удаленности сирийской и российской военных авиабаз от фронта, а за несколько часов до нападения в районе сирийской границы был замечен американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135. Он мог передавать информацию о местоположении российского и сирийского военных объектов.

Источник: Лента.Ру

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