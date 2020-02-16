Боец Харитонов рассказал о службе в ВДВ

Ветеран смешанных единоборств (MMA) с 20-летним стажем Сергей Харитонов рассказал о военной службе в воздушно-десантных войсках (ВДВ).

Спортсмен отметил, что ему приходилось прыгать с парашютом, выполнять разные боевые задачи и принимать участие в показательных выступлениях — все эти испытания закалили его.

«Воздушно-десантные войска — это такой особый вид войск, где нужно чем-то отличаться. И десантник — это такой человек, который должен прыгать с парашютом и выполнить поставленную боевую задачу. И все это делается, конечно, для того, чтобы закрепить, закалить дух молодых ребят, чтобы они хотели и желали: кто-то служить в ВДВ, кто-то поступить в военное училище и так же дальше продолжать военную службу в воздушно-десантных войсках», — рассказал он телеканалу РЕН ТВ 16 февраля.

Харитонов подчеркнул, что гордится тем, что служил в ВДВ.

«Я — человек, у нас всегда была поговорка: который носил голубой берет, всю жизнь с гордостью себя будет называть десантник. И я горжусь, повторяю, что я служил в воздушно-десантных войсках, иду с этим по жизни», — сказал он.

23 февраля состоится бой Харитонова и бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фернандо Родригеса — спортсмены поборются за звание чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по версии WTKF. Поединок, который пройдет в Белоруссии, в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Правила боя будут отличаться от традиционных правил ММА: поединок проходит в ринге, а не в октагоне. Бойцы начинают в стойке и в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд. Формула поединка — три раунда по три минуты.

39-летний Харитонов провел 38 поединков и одержал 29 побед. Он является бронзовым призером Гран-при Pride Fighting Championships. Родригес на данный момент провел 17 боев, из которых победил в 11 и проиграл в шести.

Кроме этого, в 7:00 23 февраля РЕН ТВ представит прямую трансляцию из Лас-Вегаса. Телеканал покажет грандиозное противостояние величайших боксеров Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Спортсмены проведут реванш в супертяжелом весе за звание чемпиона мира. Перед этой битвой зрители увидят бой российского спортсмена Петроса Ананяна и пуэрториканца Субриэля Матиаса. В результате поединка с последним летом 2019 года скончался россиянин Максим Дадашев.

Источник: Газета Известия