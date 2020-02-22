Боец Шлеменко спрогнозировал исход боя между Уайлдером и Фьюри

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко спрогнозировал исход боя между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Бой пройдет в Лас-Вегасе 23 февраля — спустя год после первого поединка, окончившегося ничьей.

«Скорее всего, Уйалдер выиграет. Потому что он более профессиональный боксер, чем Фьюри. Фьюри своеобразный боец. Поэтому ставка больше на Уайлдера», — цитирует Шлеменко РЕН ТВ.

Ранее СМИ назвали суммы гонораров боксеров Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри за матч-реванш.

Накануне Уайлдер и Фьюри провели дуэль взглядов. В начале дуэли спортсмены обменивались репликами и даже пританцовывали, однако затем общение переросло в потасовку. Боксеров пришлось разнимать.

23 февраля в 7:00 мск РЕН ТВ проведет прямую трансляцию поединка. В середине января Уайлдер заявил, что в случае нокаута завершит боксерскую карьеру.

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встречались на ринге в 2018 году. Тогда судьи не смогли выявить победителя и зафиксировали ничью.

Источник: Газета Известия