Боец MMA отдал ногу сопернику и задушил его

8 марта 2020     9
Боец MMA отдал ногу сопернику и задушил его

Британский боец смешанного стиля (MMA) Адам Уилсон одержал победу над соотечественником Скоттом Малоуном на турнире Cage Warriors 112. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

Cage Warriors 112 состоялся 7 марта в Манчестере. В самом начале второго раунда Уилсон отдал ногу сопернику: у британца не прошла попытка удара. Однако Малоуну не удалось воспользоваться оплошностью оппонента. Уилсон сумел оказаться за спиной оппонента и применить удушающий прием.

Победа стала пятой подряд в карьере Уилсона. Он впервые закончил схватку удушающим приемом.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Боец MMA отдал ногу сопернику и задушил его
Боец MMA отдал ногу сопернику и задушил его

Британский боец смешанного стиля (MMA) Адам Уилсон одержал победу над соотечественником Скоттом Малоуном на турнире Cage Warriors 112. Видео опубликовано …


Подозреваемый в убийстве подростка сын петербургского судьи признал вину
Подозреваемый в убийстве подростка сын петербургского судьи признал вину

Задержанный по подозрению в убийстве подростка в Санкт-Петербурге сын судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина признал свою вину …


«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». …


Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 133 человека
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 133 человека

За сутки в Италии от коронавируса погибли 133 человека, таким образом число жертв болезни в стране достигло 366. Такие цифры …


Раскрыто содержание записки от сделавшей предложение Путину девушки
Раскрыто содержание записки от сделавшей предложение Путину девушки

Журналисты телеканала «Россия 1» раскрыли содержание записки, которую жительница Иваново Юлия Шилова направила президенту России Владимиру Путину. Письмо показали в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты