Боец MMA отдал ногу сопернику и задушил его

Британский боец смешанного стиля (MMA) Адам Уилсон одержал победу над соотечественником Скоттом Малоуном на турнире Cage Warriors 112. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

Cage Warriors 112 состоялся 7 марта в Манчестере. В самом начале второго раунда Уилсон отдал ногу сопернику: у британца не прошла попытка удара. Однако Малоуну не удалось воспользоваться оплошностью оппонента. Уилсон сумел оказаться за спиной оппонента и применить удушающий прием.

Победа стала пятой подряд в карьере Уилсона. Он впервые закончил схватку удушающим приемом.

Источник: Лента.Ру