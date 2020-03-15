Боец UFC показал фото с флагами России и Украины после победы на турнире

Украинский боец смешанного стиля (ММА) Никита Крылов выложил пост в Instagram после победы над американцем Джонни Уокером на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилии. В тексте он поблагодарил всех за поддержку.

При этом Крылов показал фотографию, на которой держит два флага — Украины и России. Мнения подписчиков в комментариях разделились: одни поддержали бойца и оценили его поступок, другие же начали оскорблять спортсмена.

Пока нет времени объяснять, но правда Всех Благодарю 🙏🏻 Фото опубликовано @nikitakrylovufc

Крылов живет и тренируется в Москве. Перед поединком с Уокером боец порадовался падению рубля, так как это увеличило его гонорар за предстоящий бой. Спортсмен в пересчете на рубли получил на десять процентов больше, чем планировал.

Уолкер занимает 11-е место в рейтинге полутяжеловесов организации. Крылов располагается на 13-й строчке. На счету украинца 26 побед и семь поражений в ММА.

Источник: Лента.Ру