Бои по правилам: Путин призвал отказаться от протекционизма в торговле

Международное сообщество должно оградить социально-гуманитарную сферу от санкционной политики: ограничения не могут затрагивать товары первой необходимости, лекарства и медицинское оборудование. С таким заявлением Владимир Путин выступил на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе 15 июня. На пленарном заседании российский лидер также обратил внимание на необходимость урегулирования региональных конфликтов. В частности, президент РФ призвал участников мероприятия содействовать стабилизации обстановки на Корейском полуострове. В Душанбе Владимир Путин провел переговоры с президентом Таджикистана и эмиром Катара, с которыми обсудил перспективы развития двустороннего сотрудничества. А в преддверии саммита российский лидер успел навестить председателя КНР в его резиденции и поздравить Си Цзиньпина с днем рождения.

Объединиться ради мира

На пятом саммите СВМДА собрались представители всех 27 стран-участников международного форума. Политики обсудили обеспечение региональной безопасности, развитие экономической кооперации и интеграционных процессов, а также расширение сотрудничества в гуманитарной сфере.

Лейтмотивом выступления российского президента стала необходимость объединения стран на международной арене. Устойчивой стабильности в Азии «можно добиться лишь путём урегулирования кризисных ситуаций и конфликтов» , последовательной и совместной борьбой с террористическими группировками, заявил Владимир Путин. Он отметил, что особое внимание требует ситуация в Афганистане и Сирии. Кроме того, российский лидер вновь напомнил, что участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе должны выполнять свои обязательства.

Выступая на саммите, Владимир Путин также призвал участников встречи в Душанбе способствовать усилиям по снижению напряженности на Корейском полуострове и укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии в целом. При этом президент РФ подчеркнул, что использование дипломатических методов — единственное решение проблемы.

Для благополучного развития региона важно наращивать взаимную торговлю и расширять инвестиционное сотрудничество. Владимир Путин напомнил, что в 2015 году по инициативе российской стороны был создан Деловой совет СВМДА, а к сегодняшнему мероприятию подготовлен Меморандум о взаимодействии между малыми и средними предприятиями. Президент РФ обратил особое внимание на проблему протекционизма в международной торговле, которая препятствует дальнейшему развитию региона.

— В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами, — заявил Владимир Путин. — И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации. Необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия. В качестве первого шага нужно хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу, имею в виду товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование. Думаю, с этим трудно не согласиться.

По итогам Совещания в Душанбе была принята совместная декларация. К слову, межгосударственный форум СВМДА был учрежден по инициативе экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 1992 году при поддержке ООН. Его главная цель — создание общеазиатского механизма для обсуждения главных региональных проблем и укрепление связей между странами-участниками. Работа СВМДА реализуется по пяти направлениям: военно-политическому, экономическому, гуманитарному, экологическому и в сфере новых вызовов и угроз.

С глазу на глаз

В Душанбе Владимир Путин провел несколько встреч тет-а-тет. Еще 14 июня после прибытия в столичный аэропорт у трапа самолета российского президента встретил глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры обсудили темы двусторонней повестки дня, включая экономические и политические вопросы, а также обменялись мнениями по актуальным региональным вопросам.

Россия занимает первое место среди торговых партнеров этой центрально-азиатской страны. В 2018 году товарооборот вырос на 24,6% до $893,9 млн. РФ обеспечивает почти 80% потребностей Таджикистана в нефтепродуктах. В республике действует 306 предприятий с российским участием, а общий объем накопленных прямых капиталовложений составляет $1,6 млрд.

Заметно расширяются культурно-гуманитарные связи. В университетах РФ обучаются свыше 27,7 тыс. таджикских граждан. В ближайшие годы в Таджикистане планируется строительство пяти школ с обучением на русском языке.

Сотрудничество с Душанбе играет важную роль и в сфере безопасности, отметил в беседе с «Известиями» эксперт РИСИ Дмитрий Попов. По его словам, Таджикистан — главный форпост на южных рубежах СНГ и ОДКБ.

— Это страна, где расположена самая крупная база РФ за рубежом — 201-я. В общей системе безопасности Таджикистан играет ключевую роль, поскольку находится ближе всего к Афганистану и в случае обострения ситуации первый на себя примет удар, — заявил эксперт. — В последние годы именно за счет России Таджикистан модернизирует свою армию, реализуется крупная программа по перевооружению и подготовке военных кадров.

Российско-таджикское сотрудничество важно и с точки зрения борьбы с международным терроризмом , поскольку обе страны состоят в ШОС и ОДКБ, в которых существуют антитеррористические структуры.

— Многие громкие дела о задержании участников террористических ячеек раскрывались на основании информации, которая поступала из Таджикистана. Наши страны активно сотрудничают в сфере экстрадиции, — подытожил Дмитрий Попов.

Таджикистан также играет важную роль по предотвращению активизации трафика наркотиков в Россию из Афганистана, отметил в беседе с «Известиям» первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Плотное взаимодействие между странами необходимо и в связи с большим числом граждан Таджикистана, которые проживают в РФ, напомнил депутат. В России находится около 1,2 млн таджикских граждан. При этом в 2018 году они перевели домой $2,6 млрд, что составляет более трети ВВП центральноазиатской страны.

Примечательно, что до официального начала саммита в Душанбе Владимир Путин заехал в резиденцию председателя КНР Си Цзиньпина, где поздравил китайского лидера с днем рождения и подарил ему российское мороженное и торт . На полях форума Владимир Путин также смог коротко пообщаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После выступления на пленарном заседании СВМДА Владимир Путин во дворце «Кохи Навруз» провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани . В настоящий момент российско-катарские отношения развиваются по всем направлениям. По итогам прошлого года товарооборот увеличился на 7,4% и составил $78,7 млн. В Катаре работает 41 российская компания, а в марте 2018-го в Дохе состоялось открытие офиса Международного центра исследований и разработок, ставшего полномасштабным представительством «Роснефти» в стране. В 2016 году было подписано Соглашение о военном сотрудничестве между министерствами обороны РФ и Катара.

Источник: Газета Известия