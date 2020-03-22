Бойца-чемпиона MMA убили в Бразилии

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Глиан Алвеш умер от огнестрельных ранений. Об этом сообщает Globe Sports.

26-летний бразилец стал жертвой уличного нападения. Он получил ранения в область живота и в ногу. Алвеша успели доставить в больницу, однако жизнь бойца врачи спасти не сумели. Бразилец умер в среду, 18 марта.

Сотрудники полиции приступили к расследованию. По их данным, к убийству бойца причастны два человека.

Алвеш известен по выступлениям в промоушене Shooto! Brazil. Он становился чемпионом организации в легчайшем весе. На счету Алвеша 13 побед и пять поражений. Свой последний поединок бразилец провел в августе 2019-го, уступив его судейским решением.

Источник: Лента.Ру