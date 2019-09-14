Боксеры Ковалев и Альварес договорились о поединке в США

14 сентября 2019     21
Боксеры Ковалев и Альварес договорились о поединке в США

Российский боксер Сергей Ковалев встретится с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября в Лас-Вегасе.

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров, в ближайшее время о поединке будет объявлено официально. Отмечается, что Ковалев начнет подготовку к бою 15 сентября.

Альварес заработает порядка $30 млн. При этом гонорар Ковалева также будет «восьмизначным», однако после всех выплат станет «семизначным», указывает агентство.

29-летний Альварес является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе.

На его счету 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. Единственное поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер. В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья.

В последнем поединке 24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Источник: Газета Известия

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