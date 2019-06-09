Боксер Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

9 июня 2019     5
Боксер Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Бывший чемпион мира по боксу казахстанец Геннадий Головкин в Нью-Йорке одержал победу над канадцем Стивом Роллсом.

Он нокаутировал соперника в четвертом раунде рейтингового поединка промежуточной весовой категории до 74,4 кг, передает «Газета.ру». Для 37-летнего Головкина поединок стал первым после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.

В сентябре 2018 года казахстанец расстался с титулами чемпиона мира по версиям WBA и WBC. В послужном списке Головкина теперь 39 побед (35 нокаутом), одно поражение и одна ничья. Ранее Головкин 27 раз защищал титулы.

35-летний Роллс потерпел первое поражение в карьере при 19 победах (10 нокаутом). Ранее Альварес подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN на рекордную для мира спорта сумму в $365 млн.

14 апреля ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор пригласил 31-летнего украинского боксера-чемпиона Василия Ломаченко, выступающего в легком весе, в смешанные единоборства.

Источник: Газета Известия

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