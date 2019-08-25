Боксер Ковалев посвятил победу погибшему Дадашеву

Российский боксер Сергей Ковалев в эфире «Первого канала» прокомментировал победу над британцем Энтони Ярдом в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

«Суббота и воскресенье — хороший повод для празднования моей победы. Я эту победу посвящаю Максиму Дадашеву, пусть земля ему будет пухом», — заявил Ковалев. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку. Он добавил, что приезжал бы в Челябинск чаще, однако ему приходится работать в США.

24 августа Ковалев нокаутировал Ярда в 11 раунде и защитил титул чемпиона мира по версии WBO. Теперь на счету россиянина 34 победы (29 из них нокаутом), три поражения, еще один бой завершился ничьей.

Дадашев умер 23 июля. Его смерть наступила в результате травм, полученных в бою с пуэрториканцем Сабриелем Матиасом. Россиянин перенес инсульт, находясь на ринге. Он был доставлен в больницу 20 июля, где ему провели трепанацию черепа.

Источник: Лента.Ру