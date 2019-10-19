Болгарские врачи полдня искали забытую в томографе пациентку

19 октября 2019     22
Болгарские врачи полдня искали забытую в томографе пациентку

В Болгарии врачи во время обследования потеряли пожилую пациенту и искали ее полдня. Об этом 18 октября сообщил телеканал Nova TV.

Женщину доставили в больницу с воспалением легких. Когда ее пришла навести дочь по имени Стефка Сабинова, то пенсионерки в палате не оказалось. Женщина начала интересоваться ее местонахождением у врачей и медсестер, однако никто не мог ей подсказать, куда же подевалась ее мама.

«Они предположили, что диагноз, который они поставили, испугал ее настолько, что она сбежала из больницы», — поделилась Стефка.

Поиски пенсионерки проходили по всей больнице в течение шести часов. Несчастную женщину нашли в запертом кабинете, где стоит томограф.

«Я услышала стук каблуков в коридоре, потом загорелся свет и я начала кричать», — рассказала пенсионерка Асенка Христова.

Оказалось, что ассистент врача положил пожилую женщину в томограф для обследования, зафиксировал, а после чего попросту про нее забыл и ушел в отпуск, закрыв дверь.

Женщину уже перевели в другую клинику. Родственники намерены подать в суд на персонал и руководство больницы, где так халатно отнеслись к здоровью пенсионерки.

17 сентября сообщалось, что в Башкирии ребенок, который пять дней находился дома наедине с трупом матери, был госпитализирован в истощенном состоянии в отделение реанимации.

Источник: Газета Известия

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