Более десяти человек погибли в результате устроенной солдатом в Таиланде стрельбы

8 февраля 2020     6
Более десяти человек погибли в результате устроенной солдатом в Таиланде стрельбы

Солдат в Таиланде устроил стрельбу, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек, также есть многочисленные раненые. Об этом 8 февраля газета The National.

По неподтвержденным данным, военнослужащий украл на свое базе автомобиль Humvee, на котором направился в центр города Корат, расстреливая прохожих.

Инцидент произошел в провинции Накхон Ратчасима на северо-востоке страны. По данным местного издания Tai Rath, военный направился в торговый центр, в котором также открыл огонь. Внутри он сделал селфи.

Источник: Газета Известия

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