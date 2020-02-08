Более десяти человек погибли в результате устроенной солдатом в Таиланде стрельбы

Солдат в Таиланде устроил стрельбу, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек, также есть многочисленные раненые. Об этом 8 февраля газета The National.

По неподтвержденным данным, военнослужащий украл на свое базе автомобиль Humvee, на котором направился в центр города Корат, расстреливая прохожих.

Инцидент произошел в провинции Накхон Ратчасима на северо-востоке страны. По данным местного издания Tai Rath, военный направился в торговый центр, в котором также открыл огонь. Внутри он сделал селфи.

Источник: Газета Известия