Более половины заразившихся коронавирусом в Китае вылечились

1 марта 2020     40
Более половины заразившихся коронавирусом в Китае вылечились

Более половины заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в Китае вылечились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайского государственного комитета по вопросам здравоохранения.

По последним данным, в стране зафиксировано более 79 тысяч случаев заболевания инфекцией. При этом излечились и были выписаны из больниц более 41 тысячи человек, что составляет около 52 процентов от общего числа заболевших. Почти 33 тысячи человек все еще находятся на лечении.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла уровень опасности международного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 до очень высокого.

Всего в мире коронавирусом заразились более 86,9 тысяч человек, большинство из них находятся в Китае. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, 42,1 тысячи — вылечились.

Источник: Лента.Ру

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