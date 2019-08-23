Более пяти тыс. россиян не пустили на Украину с начала года

23 августа 2019     16
Более пяти тыс

Более пяти тысяч граждан России не пустили на территорию Украины в 2019 году. Об этом 23 августа сообщает «theБабель», ссылаясь на сообщение руководителя пресс-службы государственной погранслужбы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко.

Отказ во въезде на украинскую территорию получили 5662 гражданина РФ. Всего с начала текущего года на Украину въехали 944 тыс. россиян. По словам Демченко, среди основных причин отказа во въезде были нарушения правил въезда в Крым и Донбасс, а также «превышение срока пребывания на Украине во время последнего визита».

«Россиянам и другим иностранцам, не выплатившим штраф за превышение срока пребывания на Украине, запретили въезд на три года», — рассказал руководитель пресс-службы.

15 июля сообщалось, что число россиян, которых не пустили на территорию Украины с начала 2019 года, составляет 4670 человек.

Ранее в июне киевские власти пообещали ввести для жителей Крыма, въезжающих на территорию Украины, дополнительный контроль — анонимную анкету о цели поездки. Также в июне на Украину не пустили депутата Госдумы.

Полуостров Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признают. Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

Источник: Газета Известия

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